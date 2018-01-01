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    Ан Сон Нам

    Ан Сон Нам

    Sung-Nam Ahn
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 17 апреля 1984 | 33 года
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 176|68
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017
     Кеннам
    		 Южная Корея. Д2 30 1 0 0 1 4 0 58
    2016
     Кеннам
    		 Южная Корея. Д2 37 4 0 0 4 2 0 60
    2015
     Канвон
    		 Южная Корея. Д2 7 0 0 0 0 2 0 74
    2015
     Кванчжу
    		 Южная Корея. Высшая лига 8 0 0 0 0 0 0 36
    2012
     Кванчжу
    		 Южная Корея. Высшая лига 25 0 0 0 0 5 0 48
    2011
     Кванчжу
    		 Южная Корея. Высшая лига 21 2 0 0 2 2 0 65
    2010
     Канвон
    		 Южная Корея. Высшая лига 23 5 0 0 5 3 0 58
    Показатели за всю карьеру 151 12 0 0 12 18 0 57
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