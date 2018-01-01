|Родился
|17 апреля 1984 | 33 года
|Гражданство
|Южная Корея
|Амплуа
|Полузащитник
|Рост и вес
|176|68
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Южная Корея. Д2
|30
|1
|0
|0
|1
|4
|0
|58
|Южная Корея. Д2
|37
|4
|0
|0
|4
|2
|0
|60
|Южная Корея. Д2
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|74
|Южная Корея. Высшая лига
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|36
|Южная Корея. Высшая лига
|25
|0
|0
|0
|0
|5
|0
|48
|Южная Корея. Высшая лига
|21
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|65
|Южная Корея. Высшая лига
|23
|5
|0
|0
|5
|3
|0
|58
|Показатели за всю карьеру
|151
|12
|0
|0
|12
|18
|0
|57
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