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    Ким Син

    Ким Син

    Shin Kim
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 30 марта 1995 | 22 года
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 180|73
    Лента Статистика Карьера
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