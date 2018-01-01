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    Пэ Ги Чжон

    Пэ Ги Чжон

    Ki-Jong Bae
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 26 мая 1983 | 34 года
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 180|76
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Кеннам
    		 Южная Корея. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 0 28
    2017
     Кеннам
    		 Южная Корея. Д2 32 6 0 0 6 2 0 51
    2016
     Кеннам
    		 Южная Корея. Д2 15 4 0 0 4 0 0 47
    2015
     Чеджу Юнайтед
    		 Южная Корея. Высшая лига 9 2 0 0 2 2 0 59
    2014
     Сувон Самсунг Блювингс
    		 Южная Корея. Высшая лига 13 3 0 0 3 0 0 39
    2013
     Чеджу Юнайтед
    		 Южная Корея. Высшая лига 8 2 0 0 2 2 0 79
    2013
     Асан Мугунхва
    		 Южная Корея. Д2 18 3 0 0 3 2 0 71
    2011
     Чеджу Юнайтед
    		 Южная Корея. Высшая лига 26 3 0 0 3 2 0 73
    2010
     Чеджу Юнайтед
    		 Южная Корея. Высшая лига 21 5 0 0 5 1 0 72
    Показатели за всю карьеру 144 28 0 0 28 11 0 61
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