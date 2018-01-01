|Родился
|26 мая 1983 | 34 года
|Гражданство
|Южная Корея
|Амплуа
|Полузащитник
|Рост и вес
|180|76
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Южная Корея. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|Южная Корея. Д2
|32
|6
|0
|0
|6
|2
|0
|51
|Южная Корея. Д2
|15
|4
|0
|0
|4
|0
|0
|47
|Южная Корея. Высшая лига
|9
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|59
|Южная Корея. Высшая лига
|13
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|39
|Южная Корея. Высшая лига
|8
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|79
|Южная Корея. Д2
|18
|3
|0
|0
|3
|2
|0
|71
|Южная Корея. Высшая лига
|26
|3
|0
|0
|3
|2
|0
|73
|Южная Корея. Высшая лига
|21
|5
|0
|0
|5
|1
|0
|72
|Показатели за всю карьеру
|144
|28
|0
|0
|28
|11
|0
|61
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