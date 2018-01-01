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    Пак Чжи Су

    Пак Чжи Су

    Ji-Soo Park
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 13 июня 1994 | 23 года
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 187|77
    Лента Статистика Карьера
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