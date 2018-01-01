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    Sports.ru
    Сон Чжон Хен

    Сон Чжон Хен

    Jung-Hyun Son
    Игры
    2
    Сухие матчи
    1
    Голов за игру
    0.50
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 25 ноября 1991 | 26 лет
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 191|88
    Лента Статистика Карьера
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