|Родился
|25 ноября 1991 | 26 лет
|Гражданство
|Южная Корея
|Амплуа
|Вратарь
|Рост и вес
|191|88
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|ЖК
|КК
|ГП
|ПГМ
|СМ
|В
|Н
|П
|МИН
|Южная Корея. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0.50
|1
|1
|0
|0
|90
|Южная Корея. Д2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1.00
|1
|1
|1
|1
|90
|Южная Корея. Д2
|9
|0
|0
|0
|0
|1
|14
|1.56
|3
|3
|1
|5
|87
|Южная Корея. Д2
|39
|0
|0
|0
|3
|0
|43
|1.10
|15
|10
|12
|16
|90
|Южная Корея. Высшая лига
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|1.33
|1
|2
|1
|3
|90
|Показатели за всю карьеру
|59
|0
|0
|0
|3
|1
|69
|1.17
|21
|17
|15
|25
|89
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