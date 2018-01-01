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    Sports.ru
    Сон Чжон Хен

    Сон Чжон Хен

    Jung-Hyun Son
    Игры
    2
    Сухие матчи
    1
    Голов за игру
    0.50
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 25 ноября 1991 | 26 лет
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 191|88
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П ЖК КК ГП ПГМ СМ В Н П МИН
    2018
     Кеннам
    		 Южная Корея. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 1 0.50 1 1 0 0 90
    2017
     Асан Мугунхва
    		 Южная Корея. Д2 3 0 0 0 0 0 3 1.00 1 1 1 1 90
    2016
     Асан Мугунхва
    		 Южная Корея. Д2 9 0 0 0 0 1 14 1.56 3 3 1 5 87
    2015
     Кеннам
    		 Южная Корея. Д2 39 0 0 0 3 0 43 1.10 15 10 12 16 90
    2014
     Кеннам
    		 Южная Корея. Высшая лига 6 0 0 0 0 0 8 1.33 1 2 1 3 90
    Показатели за всю карьеру 59 0 0 0 3 1 69 1.17 21 17 15 25 89
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