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    Ким Тхэ Хан

    Ким Тхэ Хан

    Tae-Han Kim
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 24 февраля 1996 | 22 года
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 183|77
    Лента
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