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    Чхве Ен Ын

    Чхве Ен Ын

    Young-Eun Choi
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 26 сентября 1995 | 22 года
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 189|78
    Лента
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