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    Рю Вон У

    Рю Вон У

    Won-Woo Ryu
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 5 августа 1990 | 27 лет
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 186|84
    Лента Статистика Карьера
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