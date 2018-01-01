|Родился
|28 февраля 1986 | 32 года
|Гражданство
|Южная Корея
|Амплуа
|Полузащитник
|Рост и вес
|174|66
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Южная Корея. Высшая лига
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|90
|Южная Корея. Д2
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|55
|Южная Корея. Д2
|20
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|54
|Южная Корея. Высшая лига
|14
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|52
|Южная Корея. Высшая лига
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|70
|Южная Корея. Д2
|12
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|65
|Южная Корея. Высшая лига
|20
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|85
|Южная Корея. Высшая лига
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|67
|Южная Корея. Высшая лига
|28
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|67
|Показатели за всю карьеру
|136
|5
|0
|0
|5
|9
|0
|65
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