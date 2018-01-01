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    Ким Ен Син

    Ким Ен Син

    Young-Sin Kim
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 28 февраля 1986 | 32 года
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 174|66
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Канвон
    		 Южная Корея. Высшая лига 1 0 0 0 0 0 0 90
    2017
     Соннам
    		 Южная Корея. Д2 13 0 0 0 0 0 0 55
    2016
     Пусан Ай Парк
    		 Южная Корея. Д2 20 0 0 0 0 3 0 54
    2015
     Чеджу Юнайтед
    		 Южная Корея. Высшая лига 14 2 0 0 2 1 0 52
    2014
     Чеджу Юнайтед
    		 Южная Корея. Высшая лига 6 0 0 0 0 0 0 70
    2013
     Санчжу Санму
    		 Южная Корея. Д2 12 0 0 0 0 0 0 65
    2012
     Санчжу Санму
    		 Южная Корея. Высшая лига 20 1 0 0 1 1 0 85
    2011
     Чеджу Юнайтед
    		 Южная Корея. Высшая лига 22 1 0 0 1 2 0 67
    2010
     Чеджу Юнайтед
    		 Южная Корея. Высшая лига 28 1 0 0 1 2 0 67
    Показатели за всю карьеру 136 5 0 0 5 9 0 65
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