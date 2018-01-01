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    Ким Ген Мин I

    Ким Ген Мин I

    Kyung-Min Kim
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 22 января 1997 | 21 год
    Гражданство Южная Корея
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 185|78
    Лента Статистика Карьера
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