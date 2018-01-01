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    Хорхе Карселен

    Хорхе Карселен

    Jorge Antonio Carcelén Espinoza
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018. Первая стадия
    Полная статистика
    Родился 1 мая 1995 | 22 года
    Гражданство Эквадор
    Амплуа Защитник
    Лента Статистика Карьера
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