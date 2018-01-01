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    Хуан Пальма

    Хуан Пальма

    Juan Sebastian Palma Micolta
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 18 июля 1999 | 18 лет
    Гражданство Колумбия
    Амплуа Полузащитник
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