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    Sports.ru
    Матео Муньос

    Матео Муньос

    Mateo Muñoz Hoyos
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    1
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 16 июня 1993 | 24 года
    Гражданство Колумбия
    Амплуа Полузащитник
    Лента Статистика Карьера
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