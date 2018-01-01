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    Джеймс Пантемис
    Все члены команды

    Джеймс Пантемис

    James Pantemis
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 21 февраля 1997 | 21 год
    Гражданство Канада
    Клуб  Монреаль Импэкт|Вратарь
    Рост и вес 190|78
    Лента
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Монреаль Импэкт
     


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