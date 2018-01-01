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    Кен Кролицки
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    Кен Кролицки

    Ken Krolicki
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 15 марта 1996 | 21 год
    Гражданство США Япония
    Клуб  Монреаль Импэкт|Полузащитник
    Рост и вес 178|71
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Монреаль Импэкт
     


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