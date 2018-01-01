|Родился
|15 марта 1996 | 21 год
|Гражданство
|США Япония
|Клуб
|Монреаль Импэкт|Полузащитник
|Рост и вес
|178|71
|Джеймс Пантемис
|Вр
|Ивен Буш
|Вр
|Клеман Диоп
|Вр
|Виктор Кабрера
|Защ
|Крис Дювалль
|Защ
|Род Фанни
|Защ
|Юкка Райтала
|Защ
|Давид Шуаньер
|ПЗ
|Джейссон Варгас
|ПЗ
|Дэниэл Ловитц
|ПЗ
|Игнасио Пьятти
|ПЗ
|Кен Кролицки
|ПЗ
|Луи Белан-Гойетт
|ПЗ
|Майкл Петрассо
|ПЗ
|Марко Донадель
|ПЗ
|Рахим Эдвардс
|ПЗ
|Самюэль Пьет
|ПЗ
|Сафир Таидер
|ПЗ
|Шамит Шоум
|ПЗ
|Доминик Одуро
|Нап
|Маттео Манкозу
|Нап
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