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    Джеймс Мерфи
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    Джеймс Мерфи

    James Murphy
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 17 сентября 1997 | 20 лет
    Гражданство США
    Клуб  Лос-Анджелес|Полузащитник
    Рост и вес 180|73
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Лос-Анджелес
     


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