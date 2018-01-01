|Родился
|25 июня 1999 | 18 лет
|Гражданство
|Кения
|Клуб
|Сиэтл Саундерс|Нападающий
|Рост и вес
|176|66
|Брайан Мередит
|Вр
|Штефан Фрай
|Вр
|Нуу Толо
|Защ
|Роман Торрес
|Защ
|Тони Альфаро
|Защ
|Уэйлон Фрэнсис
|Защ
|Чед Маршалл
|Защ
|Александер Ролдан
|ПЗ
|Густав Свенссон
|ПЗ
|Жорди Делем
|ПЗ
|Кристиан Ролдан
|ПЗ
|Ламар Нигл
|ПЗ
|Магнус Эйкрем
|ПЗ
|Николас Лодейро
|ПЗ
|Харри Шипп
|ПЗ
|Генри Уинго
|Нап
|Уилл Брюин
|Нап
|Хандвалла Бвана
|Нап
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