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    Хандвалла Бвана
    Все члены команды

    Хандвалла Бвана

    Handwalla Bwana
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 25 июня 1999 | 18 лет
    Гражданство Кения
    Клуб  Сиэтл Саундерс|Нападающий
    Рост и вес 176|66
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Сиэтл Саундерс
     


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