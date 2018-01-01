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    Александер Ролдан
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    Александер Ролдан

    Alexander Roldan
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 28 июля 1996 | 21 год
    Гражданство США
    Клуб  Сиэтл Саундерс|Полузащитник
    Рост и вес 178|70
    Лента| Главное Все
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    Состав команды

    Сиэтл Саундерс
     


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