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    Джойским Дава
    Все члены команды

    Джойским Дава

    Joyskim Dawa Tchakonte
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 9 апреля 1996 | 21 год
    Гражданство Камерун
    Клуб  Мариуполь|Защитник
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Мариуполь
     


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