|Родился
|9 апреля 1996 | 21 год
|Гражданство
|Камерун
|Клуб
|Мариуполь|Защитник
|Евгений Гальчук
|Вр
|Игорь Левченко
|Вр
|Рустам Худжамов
|Вр
|Александр Насонов
|Защ
|Бесир Демири
|Защ
|Джойским Дава
|Защ
|Евгений Неплях
|Защ
|Игорь Кирюханцев
|Защ
|Игорь Тищенко
|Защ
|Максим Белый
|Защ
|Сергей Яворский
|Защ
|Александр Пихаленок
|ПЗ
|Андрей Коробенко
|ПЗ
|Андрей Тотовицкий
|ПЗ
|Виталий Кольцов
|ПЗ
|Вячеслав Чурко
|ПЗ
|Данила Игнатенко
|ПЗ
|Денис Дедечко
|ПЗ
|Дмитрий Мишнев
|ПЗ
|Роже Гомис
|ПЗ
|Сергей Болбат
|ПЗ
|Сергей Горбунов
|ПЗ
|Анатолий Диденко
|Нап
|Андрей Борячук
|Нап
|Артем Меркушов
|Нап
|Артур Авагимян
|Нап
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