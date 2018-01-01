android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Брайан Ортега

    Брайан Ортега

    Brian Ortega
    Родился 21 февраля 1991 | 27 лет
    Гражданство США
    Рост и вес 173|66
    Лента Новости
    Записи в блогах Еще
    Популярные записи Новые записи
    4 марта 06:47

    UFC: кровавый спорт / UFC 222: итоги турнира

    А также прочие, лишние и ненужные подробности

    Рейтинг +25
    4 комментария Подписаться на блог
    5 марта 08:48

    С детства за / В UFC больше не за кого болеть

    И это печально

    Рейтинг +25
    13 комментариев Подписаться на блог

    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы