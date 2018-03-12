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    Брайан Ортега

    Брайан Ортега

    Brian Ortega
    Родился 21 февраля 1991 | 27 лет
    Гражданство США
    Рост и вес 173|66
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    12 марта

    18:10 Жозе Альдо: «Для меня наилучшим раскладом будет, если Ортега победит Холлоуэя»|6

    6 марта

    16:46 Ортега про бой с Холлоуэем: «Это будет один из самых больших боев в полулегком весе со времен Альдо и Конора»|6

    4 марта

    22:04 Дэйна Уайт: «Когда Холлоуэй будет здоров, мы сделаем ему бой бой с Ортега»|20

    12:55 UFC 222. Куницкая получила 100 тысяч долларов за бой против Сайборг|30

    08:30 UFC 222. Сайборг победила Куницкую техническим нокаутом|186

    28 февраля

    13:09 Брайан Ортега: «Эдгар ни разу не проигрывал досрочно. Для меня это дополнительный стимул»|0

    27 февраля

    18:14 Брайан Ортега: «Не считаю Стивенса грязным бойцом»|0

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