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    Кристоффер Ривз
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    Кристоффер Ривз

    Kristoffer Reaves
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 11 октября 1995 | 22 года
    Гражданство США
    Клуб  Даллас|Защитник
    Рост и вес 188|72
    Лента
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Даллас
     


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