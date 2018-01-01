|Родился
|11 октября 1995 | 22 года
|Гражданство
|США
|Клуб
|Даллас|Защитник
|Рост и вес
|188|72
|Джимми Маурер
|Вр
|Кайл Зобек
|Вр
|Кристоффер Ривз
|Защ
|Майнор Фигероа
|Защ
|Мэтт Хеджес
|Защ
|Реджи Кэннон
|Защ
|Рето Циглер
|Защ
|Виктор Ульоа
|ПЗ
|Джакори Хэйс
|ПЗ
|Карлос Груэсо
|ПЗ
|Мауро Диас
|ПЗ
|Райан Холлингсхед
|ПЗ
|Ролан Лама
|ПЗ
|Кристиан Кольман
|Нап
|Майкл Барриос
|Нап
|Максимилиано Уррути
|Нап
|Тешо Акинделе
|Нап
|Харольд Москера
|Нап
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