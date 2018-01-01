android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Крис Мюллер
    Все члены команды

    Крис Мюллер

    Chris Mueller
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 29 августа 1996 | 21 год
    Гражданство США
    Клуб  Орландо Сити|Полузащитник
    Рост и вес 176|77
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Орландо Сити
     


    Лучшие материалы