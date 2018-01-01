|Родился
|18 июля 1997 | 20 лет
|Гражданство
|США
|Клуб
|Орландо Сити|Полузащитник
|Рост и вес
|178|75
|Джо Бендик
|Вр
|Эрл Эдвардс
|Вр
|Амро Тарек
|Защ
|Ар Джей Аллен
|Защ
|Виктор Жиро
|Защ
|Джонатан Спектор
|Защ
|Йосимар Йотун
|Защ
|Ламин Сане
|Защ
|Скотт Суттер
|Защ
|Донни Тойя
|ПЗ
|Крис Мюллер
|ПЗ
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|ПЗ
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|ПЗ
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|ПЗ
|Ричи Ларайя
|ПЗ
|Стефано Соуза
|ПЗ
|Тони Роча
|ПЗ
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|Нап
|Уилл Джонсон
|Нап
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