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    Кори Берк
    Все члены команды

    Кори Берк

    Cory Burke
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    1
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 28 декабря 1991 | 26 лет
    Гражданство Ямайка
    Клуб  Филадельфия Юнион|Нападающий
    Рост и вес 188|79
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Филадельфия Юнион
     


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