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    Энтони Фонтана
    Все члены команды

    Энтони Фонтана

    Anthony Fontana
    Игры
    1
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 14 октября 1999 | 18 лет
    Гражданство США
    Клуб  Филадельфия Юнион|Полузащитник
    Рост и вес 173|68
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Филадельфия Юнион
     


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