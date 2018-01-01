|Родился
|14 октября 1999 | 18 лет
|Гражданство
|США
|Клуб
|Филадельфия Юнион|Полузащитник
|Рост и вес
|173|68
|Андре Блэйк
|Вр
|Джон Маккарти
|Вр
|Джек Эллиотт
|Защ
|Киган Розенберри
|Защ
|Остон Трасти
|Защ
|Ричи Маркес
|Защ
|Рэй Гэддис
|Защ
|Фабиньо
|Защ
|Алехандро Бедойя
|ПЗ
|Деррик Джонс
|ПЗ
|Фабиан Херберс
|ПЗ
|Харис Медуньянин
|ПЗ
|Энтони Фонтана
|ПЗ
|Эрик Аюк
|ПЗ
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|Нап
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|Нап
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|Нап
|Си-Джей Сапонг
|Нап
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