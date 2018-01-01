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    Павел Выгнал

    Павел Выгнал

    Pavel Vyhnal
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 25 мая 1990 | 27 лет
    Гражданство Чехия
    Амплуа Нападающий
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017/2018
     Влашим
    		 Чехия. Д2 9 12 2 0 12 3 1 82
    2016/2017
     Влашим
    		 Чехия. Д2 28 15 1 0 15 6 0 78
    2015/2016
     Славой Вышеград
    		 Чехия. Д2 11 1 0 0 1 1 0 83
    2013/2014
     Славия
    		 Чехия. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 0 7
    2012/2013
     Влашим
    		 Чехия. Д2 5 2 0 0 2 1 0 79
    2012/2013
     Богемианс 1905
    		 Чехия. Д2 7 3 0 0 3 0 0 38
    2011/2012
     Богемианс 1905
    		 Чехия. Высшая лига 11 2 0 0 2 1 0 35
    2011/2012
     Таборско
    		 Чехия. Д2 6 2 0 0 2 0 0 59
    2010/2011
     Славия
    		 Чехия. Высшая лига 8 0 0 0 0 1 0 55
    Показатели за всю карьеру 87 37 3 0 37 13 1 65
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