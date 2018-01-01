|Родился
|25 мая 1990 | 27 лет
|Гражданство
|Чехия
|Амплуа
|Нападающий
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Чехия. Д2
|9
|12
|2
|0
|12
|3
|1
|82
|Чехия. Д2
|28
|15
|1
|0
|15
|6
|0
|78
|Чехия. Д2
|11
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|83
|Чехия. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|Чехия. Д2
|5
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|79
|Чехия. Д2
|7
|3
|0
|0
|3
|0
|0
|38
|Чехия. Высшая лига
|11
|2
|0
|0
|2
|1
|0
|35
|Чехия. Д2
|6
|2
|0
|0
|2
|0
|0
|59
|Чехия. Высшая лига
|8
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|55
|Показатели за всю карьеру
|87
|37
|3
|0
|37
|13
|1
|65
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