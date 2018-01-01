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    Sports.ru
    Томаш Васильев

    Томаш Васильев

    Tomáš Vasiljev
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 11 июля 1994 | 23 года
    Гражданство Чехия
    Амплуа Полузащитник
    Лента Статистика Карьера
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