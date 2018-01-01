|Родился
|25 января 2001 | 17 лет
|Гражданство
|Германия
|Клуб
|Аугсбург|Защитник
Ещё нет новостей
|Андреас Люте
|Вр
|Марвин Хитц
|Вр
|Фабиан Гифер
|Вр
|Джеффри Гауэлеу
|Защ
|Дэниэл Опаре
|Защ
|Кевин Данзо
|Защ
|Киллиан Якоб
|Защ
|Кристоф Янкер
|Защ
|Мартин Хинтереггер
|Защ
|Рафаэль Фрамбергер
|Защ
|Симон Аста
|Защ
|Филипп Макс
|Защ
|Гойко Качар
|ПЗ
|Гу Чжа Чхоль
|ПЗ
|Даниэль Байер
|ПЗ
|Джонатан Шмид
|ПЗ
|Каюби
|ПЗ
|Марко Рихтер
|ПЗ
|Марсель Хеллер
|ПЗ
|Михаэль Грегорич
|ПЗ
|Рани Хедира
|ПЗ
|Серхио Кордова
|ПЗ
|Эфкан Бекироглу
|ПЗ
|Ян Моравек
|ПЗ
|Альвред Финнбогасон
|Нап
|Шон Паркер
|Нап
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .