|Родился
|8 октября 1999 | 18 лет
|Гражданство
|Украина
|Клуб
|Ворскла|Полузащитник
|Александр Ткаченко
|Вр
|Богдан Шуст
|Вр
|Александр Чижов
|Защ
|Алексей Луценко
|Защ
|Андро Гиоргадзе
|Защ
|Ардин Даллку
|Защ
|Вадим Сапай
|Защ
|Вадим Червак
|Защ
|Игорь Пердута
|Защ
|Олег Остапенко
|Защ
|Тарас Сакив
|Защ
|Александр Кобахидзе
|ПЗ
|Александр Скляр
|ПЗ
|Владимир Чеснаков
|ПЗ
|Владислав Сидоренко
|ПЗ
|Вячеслав Шарпар
|ПЗ
|Дмитрий Кравченко
|ПЗ
|Инал Черткоев
|ПЗ
|Павел Ребенок
|ПЗ
|Сергей Косовский
|ПЗ
|Юрий Глущук
|ПЗ
|Владимир Одарюк
|Нап
|Владислав Кулач
|Нап
|Гегам Кадимян
|Нап
|Денис Васин
|Нап
|Дмитрий Шаповал
|Нап
|Михаил Сергийчук
|Нап
|Юрий Коломоец
|Нап
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