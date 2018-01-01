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    Инал Черткоев
    Все члены команды

    Инал Черткоев

    Inal Chertkoyev
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 8 октября 1999 | 18 лет
    Гражданство Украина
    Клуб  Ворскла|Полузащитник
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Ворскла
     


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