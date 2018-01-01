|Родился
|15 июля 1985 | 32 года
|Гражданство
|Китай
|Амплуа
|Нападающий
|Рост и вес
|183|75
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Китай. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|90
|Китай. Высшая лига
|22
|3
|0
|0
|3
|4
|1
|85
|Китай. Высшая лига
|22
|2
|0
|0
|2
|4
|1
|80
|Китай. Высшая лига
|27
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|83
|Китай. Высшая лига
|28
|4
|0
|0
|4
|3
|0
|87
|Китай. Высшая лига
|21
|3
|0
|0
|3
|3
|0
|61
|Показатели за всю карьеру
|122
|13
|0
|0
|13
|15
|2
|80
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