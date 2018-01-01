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    Чжу Тин

    Чжу Тин

    Ting Zhu
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 15 июля 1985 | 32 года
    Гражданство Китай
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 183|75
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Далянь Ифан
    		 Китай. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 0 90
    2013
     Ухань Чжоэр
    		 Китай. Высшая лига 22 3 0 0 3 4 1 85
    2012
     Далянь Шиде
    		 Китай. Высшая лига 22 2 0 0 2 4 1 80
    2011
     Далянь Шиде
    		 Китай. Высшая лига 27 1 0 0 1 1 0 83
    2010
     Далянь Шиде
    		 Китай. Высшая лига 28 4 0 0 4 3 0 87
    2009
     Далянь Шиде
    		 Китай. Высшая лига 21 3 0 0 3 3 0 61
    Показатели за всю карьеру 122 13 0 0 13 15 2 80
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