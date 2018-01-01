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    Sports.ru
    Чжан Чун

    Чжан Чун

    Chong Zhang
    Игры
    2
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    5.00
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 25 ноября 1987 | 30 лет
    Гражданство Китай
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 190|80
    Лента Статистика Карьера
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