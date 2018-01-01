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    Sports.ru
    Чжан Чун

    Чжан Чун

    Chong Zhang
    Игры
    2
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    5.00
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 25 ноября 1987 | 30 лет
    Гражданство Китай
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 190|80
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П ЖК КК ГП ПГМ СМ В Н П МИН
    2018
     Далянь Ифан
    		 Китай. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 10 5.00 0 0 0 1 90
    2014
     Далянь Ифан
    		 Китай. Высшая лига 27 0 0 0 0 0 42 1.56 5 4 10 13 90
    2013
     Далянь Ифан
    		 Китай. Высшая лига 23 0 0 0 2 0 33 1.43 7 9 6 8 90
    2012
     Далянь Шиде
    		 Китай. Высшая лига 28 0 0 0 3 0 43 1.54 5 8 9 11 90
    2011
     Далянь Шиде
    		 Китай. Высшая лига 3 0 0 0 0 0 6 2.00 1 0 1 2 90
    2010
     Далянь Шиде
    		 Китай. Высшая лига 9 0 0 0 0 0 12 1.33 1 2 4 3 82
    Показатели за всю карьеру 92 0 0 0 5 0 146 1.59 19 23 30 38 89
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