|Родился
|25 ноября 1987 | 30 лет
|Гражданство
|Китай
|Амплуа
|Вратарь
|Рост и вес
|190|80
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|ЖК
|КК
|ГП
|ПГМ
|СМ
|В
|Н
|П
|МИН
|Китай. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|5.00
|0
|0
|0
|1
|90
|Китай. Высшая лига
|27
|0
|0
|0
|0
|0
|42
|1.56
|5
|4
|10
|13
|90
|Китай. Высшая лига
|23
|0
|0
|0
|2
|0
|33
|1.43
|7
|9
|6
|8
|90
|Китай. Высшая лига
|28
|0
|0
|0
|3
|0
|43
|1.54
|5
|8
|9
|11
|90
|Китай. Высшая лига
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|2.00
|1
|0
|1
|2
|90
|Китай. Высшая лига
|9
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|1.33
|1
|2
|4
|3
|82
|Показатели за всю карьеру
|92
|0
|0
|0
|5
|0
|146
|1.59
|19
|23
|30
|38
|89
Вы можете входить на сайт быстрее, используя свой аккаунт .