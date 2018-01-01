|Родился
|9 июня 1982 | 35 лет
|Гражданство
|Китай
|Амплуа
|Защитник
|Рост и вес
|186|78
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Китай. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|85
|Китай. Высшая лига
|25
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|90
|Китай. Высшая лига
|17
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|74
|Китай. Высшая лига
|15
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|68
|Китай. Высшая лига
|27
|3
|0
|0
|3
|3
|1
|89
|Китай. Высшая лига
|12
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|86
|Китай. Высшая лига
|28
|0
|0
|0
|0
|7
|0
|90
|Показатели за всю карьеру
|126
|4
|0
|0
|4
|18
|2
|84
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