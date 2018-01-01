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    Ван Ваньпэн

    Ван Ваньпэн

    Wanpeng Wang
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 9 июня 1982 | 35 лет
    Гражданство Китай
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 186|78
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Далянь Ифан
    		 Китай. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 0 85
    2014
     Чанчунь Ятай
    		 Китай. Высшая лига 25 1 0 0 1 2 0 90
    2013
     Чанчунь Ятай
    		 Китай. Высшая лига 17 0 0 0 0 3 1 74
    2012
     Чанчунь Ятай
    		 Китай. Высшая лига 15 0 0 0 0 0 0 68
    2011
     Чанчунь Ятай
    		 Китай. Высшая лига 27 3 0 0 3 3 1 89
    2010
     Чанчунь Ятай
    		 Китай. Высшая лига 12 0 0 0 0 3 0 86
    2009
     Чанчунь Ятай
    		 Китай. Высшая лига 28 0 0 0 0 7 0 90
    Показатели за всю карьеру 126 4 0 0 4 18 2 84
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