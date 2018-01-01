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    Сунь Говэнь

    Сунь Говэнь

    Guowen Sun
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 30 сентября 1993 | 24 года
    Гражданство Китай
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 180|70
    Лента Статистика Карьера
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