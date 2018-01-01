android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Мао Хаоюй

    Мао Хаоюй

    Haoyu Mao
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 17 октября 1996 | 21 год
    Гражданство Китай
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 180|64
    Лента
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы