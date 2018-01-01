|Родился
|4 апреля 1990 | 27 лет
|Гражданство
|Франция
|Клуб
|Звезда|Полузащитник
|Евгений Паст
|Вр
|Марк Медведев
|Вр
|Роман Лепка
|Вр
|Александр Маткобожик
|Защ
|Антон Братков
|Защ
|Арман Ованесян
|Защ
|Владислав Веремеев
|Защ
|Дмитрий Фатеев
|Защ
|Иван Цюпа
|Защ
|Максим Ковалев
|Защ
|Назар Малиновский
|Защ
|Павел Полегенько
|Защ
|Сесе Пепе
|Защ
|Арно Гедж
|ПЗ
|Дмитрий Билоног
|ПЗ
|Жюльян Рюлье
|ПЗ
|Игорь Загальский
|ПЗ
|Кирилл Дришлюк
|ПЗ
|Максим Аверьянов
|ПЗ
|Максим Драченко
|ПЗ
|Никита Ходаковский
|ПЗ
|Ярослав Ямполь
|ПЗ
|Александр Тарасюк
|Нап
|Алексей Збунь
|Нап
|Алексей Чичиков
|Нап
|Вячеслав Панфилов
|Нап
|Глеб Рассадкин
|Нап
|Даниил Кондраков
|Нап
|Максим Прядун
|Нап
|Сергей Петров
|Нап
|Хишам Эль-Хамдауи
|Нап
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