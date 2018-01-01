android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Жюльян Рюлье
    Все члены команды

    Жюльян Рюлье

    Julian Rullier
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 4 апреля 1990 | 27 лет
    Гражданство Франция
    Клуб  Звезда|Полузащитник
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Звезда
     


    Лучшие материалы