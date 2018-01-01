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    Жюльян Рюлье
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    Жюльян Рюлье

    Julian Rullier
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 4 апреля 1990 | 27 лет
    Гражданство Франция
    Клуб  Звезда|Полузащитник
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017/2018
     Звезда
    		 Украина. Премьер-лига 1 0 0 0 0 0 0 36
    2012
     Атлантас
    		 Литва. Высшая лига 14 0 0 0 0 5 0 87
    2010
     Транзит
    		 Латвия. Высшая лига 2 1 0 0 1 0 0 82
    2009
     Транзит
    		 Латвия. Высшая лига 10 0 0 0 0 2 0 78
    Показатели за всю карьеру 27 1 0 0 1 7 0 81
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