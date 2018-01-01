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    Вань Хоулян

    Вань Хоулян

    Houliang Wan
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 25 февраля 1986 | 32 года
    Гражданство Китай
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 187|80
    Лента Статистика Карьера
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