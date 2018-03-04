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    Сверре Дален Аспенес

    Сверре Дален Аспенес

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    4 марта

    17:47 Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования. Аспенес победил, Малиновский – 4-й, Томшин – 5-й|192

    3 марта

    16:05 Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Томшин выиграл золото, Истамгулов – 8-й, Малиновский – 11-й|150

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