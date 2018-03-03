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    Диана Головань

    Диана Головань

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    3 марта

    14:29 Альтернативные игры (Кубок России). Лыжи. Гущина выиграла масс-старт на 30 км классикой|17



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