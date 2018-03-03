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    Хуан Мигель Эчеваррия

    Хуан Мигель Эчеваррия

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    3 марта

    10:15 Чемпионат мира в залах. Аур, Эчеваррия и Мартон одержали победы, другие результаты|29



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