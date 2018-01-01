|Родился
|9 октября 1998 | 19 лет
|Гражданство
|Аргентина
|Клуб
|Ланус|Вратарь
|Рост и вес
|184|77
|Матиас Ибаньес
|Вр
|Хуан Коццани
|Вр
|Эстебан Андрада
|Вр
|Алехандро Сильва
|Защ
|Габриэль Карраско
|Защ
|Дарио Касерес
|Защ
|Леонардо Флорес
|Защ
|Леонель Ди Пласидо
|Защ
|Марсело Эррера
|Защ
|Неуэн Пас
|Защ
|Николас Таллер
|Защ
|Роландо Гарсия
|Защ
|Хосе Гомес
|Защ
|Энцо Ортис
|Защ
|Гастон Лодико
|ПЗ
|Иван Марконе
|ПЗ
|Леандро Масьель
|ПЗ
|Лукас Вера
|ПЗ
|Марселино Морено
|ПЗ
|Матиас Рохас
|ПЗ
|Матиас Санчес
|ПЗ
|Николас Паскини
|ПЗ
|Роман Мартинес
|ПЗ
|Томас Бельмонте
|ПЗ
|Фернандо Барриентос
|ПЗ
|Бруно Видес
|Нап
|Гонсало Ди Ренцо
|Нап
|Лаутаро Акоста
|Нап
|Факундо Кастильон
|Нап
|Херман Денис
|Нап
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