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    Хуан Коццани
    Все члены команды

    Хуан Коццани

    Juan Pablo Cozzani
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 9 октября 1998 | 19 лет
    Гражданство Аргентина
    Клуб  Ланус|Вратарь
    Рост и вес 184|77
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    Состав команды

    Ланус
     


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