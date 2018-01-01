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    Али Аль-Немер

    Али Аль-Немер

    Ali Saleh Mohammed Al-Nemer
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 25 августа 1991 | 26 лет
    Гражданство Саудовская Аравия
    Амплуа Полузащитник
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