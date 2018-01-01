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    Анхель Морено

    Анхель Морено

    Ángel Moreno Morcillo
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 2 декабря 1997 | 20 лет
    Гражданство Испания
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 183|
    Лента Статистика Карьера
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